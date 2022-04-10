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Başakşehir deplasmanda galip

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Başakşehir deplasmanda galip
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.
İstanbul ekibi 3. dakikada Dimitris Goutas (KK) ve 60. dakikada Deniz Türüç'ün golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra ikinci kez kazanan Başakşehir puanını 53'e çıkardı. 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
 
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