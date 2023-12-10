Başakşehir'den kritik galibiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Başakşehir, 12. dakikada Mehdi Abeid'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Hatayspor uzatma bölümünde penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın uzatma bölümünde Başakşehir'de Jerome Opoku kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Başakşehir puanını 15'e çıkardı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.