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Başakşehir'den kritik galibiyet

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor uzatma bölümünde penaltı kaçırdı

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Başakşehir'den kritik galibiyet
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Başakşehir, 12. dakikada Mehdi Abeid'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Hatayspor uzatma bölümünde penaltı vuruşundan yararlanamadı. 
Karşılaşmanın uzatma bölümünde Başakşehir'de Jerome Opoku kırmızı kart gördü. 
Bu galibiyetle Başakşehir puanını 15'e çıkardı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.
 
 
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