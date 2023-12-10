Başakşehir'den kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor uzatma bölümünde penaltı kaçırdı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Başakşehir, 12. dakikada Mehdi Abeid'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hatayspor uzatma bölümünde penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Başakşehir'de Jerome Opoku kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle Başakşehir puanını 15'e çıkardı. Hatayspor ise 18 puanda kaldı.



