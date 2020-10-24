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Başakşehir'den Antalyaspor'a beşi bir yerde

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup ederek art arda ikinci galibiyetini aldı. Konuk Antalyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Başakşehir'den Antalyaspor'a beşi bir yerde
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltı golüyle 11. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk  Fraport TAV Antalyaspor 14. dakikada Alman yıldızı Lukas Podolski ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Edin Visca 23. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi: 2-1
İrfan Can Kahveci ile 27'de farkı 2'ye çıkaran (3-1)  ev sahibi ekip, 35. dakikada skoru 4-1 yaptı.
Konuk Antalyaspor'da 42. dakikada Amilton kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
 
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