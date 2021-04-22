Başakşehir, Demba Ba’yla yollarını ayırdı

Süper Lig’de zor günler geçiren ve düşme potasında yer alan Başakşehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, golcü futbolcu DembaBa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Özellikle Aykut Kocaman’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından yedek kulübesinde oturmaya başlayan Senegalli futbolcu, son olarak Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mücadelenin kadrosuna alınmamış ve Kocaman bu kararı; “Benim tercihim. Çok fazla irdelenecek bir karar değil” diyerek açıklamıştı.
Turuncu-lacivertli takıma 2018-2019 sezonunda dahil olan 35 yaşındaki futbolcu, elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken, Şampiyonlar Ligi’nde de takımı adına bir ilki başarmıştı.
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