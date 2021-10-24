Başakşehir Berkay'la güldü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Karşılaşma, 2-1’lik Medipol Başakşehir üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan’dan geldi.

Ev sahibine duraklama anlarında

Bu sonuçla 12 puana ulaşan turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde üst üste ikinci galibiyeti aldı ve 11. sıraya yükseldi.

9 puanlı Akdeniz ekibi ise 17. basamakta konumlandı.

