Başakşehir Berkay'la güldü

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Karşılaşma, 2-1’lik Medipol Başakşehir üstünlüğüyle noktalandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 32 ve 56. dakikalarda Berkay Özcan’dan geldi.
Ev sahibine duraklama anlarında
Bu sonuçla 12 puana ulaşan turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde üst üste ikinci galibiyeti aldı ve 11. sıraya yükseldi.
9 puanlı Akdeniz ekibi ise 17. basamakta konumlandı.
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