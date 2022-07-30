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"Barkınay, son üç sezondur kulübünde futbol oynamadı"

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"Barkınay, son üç sezondur kulübünde futbol oynamadı"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracaatları incelenmiş ve aşağıdaki futbolcun dilekçesi KTFF tarafından aşağıda açıklandığı gerekçelerle RED edildiğini bildirdi.

Mehmet Barkınay; KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 12’nci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında ilgili futbolcunun son üç sezon boyunca transfer işlemi yapmadan aralıksız aynı kulüpte hizmet vermediği ve/veya 2021-2022 Futbol Sezonu’nda kulübünde herhangi bir işlem yaptırmamış ve aktif olarak kulübüne hizmet etmediği nedeniyle ilgili maddeye aykırılıktan dolayı bu futbolcunun serbest transfer hakkının olmadığı tespit edildiği nedeniyle KTFF’ye yapmış olduğu başvurunun RED edilmesine karar verilmiştir.

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