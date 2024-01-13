Barış Kupası U-16 millilerimizin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) arasında U16 kategorisinde Barış Kupası oynandı.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanan KTFF U16 Karması, kupanın sahibi oldu. Kupayı getiren golleri Ali Kemal Karaca (2), Halit Şakalak, Hasan Ömer Paşa, İbrahim Enes Doyduk ve Mustafa Korkmaz kaydetti. İki federasyon tarafından organize edilen ve Atatürk Stadı’nda yer alan karşılaşmaya hatırı sayılır bir kalabalık seyirci topluluğu ilgi gösterdi.KTFF Karması mücadeleye Ali Özinançlı, Baran Çalışkan, Cavit Demiray, İbrahim Doyduk, Çağatay Çetinel, Dursun Kaçar, Rifat Salih Dursun, Hasan Ömer Paşa, Halit Şakalak, Ali Karaca ve Ömer Bayraktar 11’i ile başladı. Mücadele boyunca Hakkı Duvarcı, Celal Şehsuvaroğlu, Mustafa Korkmaz, Faruk Çeler, Yunus Dilöz, Ahmet Dönmez, Efe Kanat, Yusuf Doğan, Rıdvan Konaç ve Mehmet Kurt, Hüseyin Kızmazoğlu ve teknik ekibinden şans bulan diğer isimler oldular.KTFF Karması 17’nci dakikada Ali Kemal ile 1-0 öne geçerken, Halit Şakalak’ın kaydettiği gol 31’inci dakikada skoru 2-0 yaptı. 39’uncu dakikada Hasan Ömer Paşa’nın golü ile ilk yarı 3-0 tamamlandı. 47’nci dakikada ilk golün sahibi Ali Kemal bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0’a taşıdı. 51’inci dakikada İbrahim Enes skoru 5-0 yaparken, son gol 89’uncu dakikada Mustafa Korkmaz’dan geldi ve maç 6-0 sonuçlandı.Ödüller verildiKarşılaşmanın ardından düzenlenen törenle hakemlere plaketleri, takımlara kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF 1. Başkanvekili Oktay Çocuk ve TTFF Başkanı İrfan Davulcular tarafından takdim edildi.Tören esnasında KTFF Karması’nın alkışları ile TTFF Karması madalyalarını aldı, her iki takıma aynı anda kupaları takdim edildi.