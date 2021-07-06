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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'la anlaştı

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Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı

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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'la anlaştı
Galatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun bugün Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
DİAGNE İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, Diagne ile yol ayrımında. MbayeDiagne, transfer görüşmeleri yapmak için Galatasaray teknik heyetinden izin aldı.
Geçen sezonunun ikinci yarısını İngiliz ekibi West BromwichAlbion’da geçiren Senegalli futbolcu, sezon planlamasında düşünülmüyor.
Yeni sezon çalışmalarına katılmayan Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için teknik ekipten izin istedi.
Galatasaray'ın, 29 yaşındaki futbolcu için en az 3 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Diagne ile yolların ayrılması durumunda sarı kırmızılılar, 4 milyon 800 bin euroluk net maaş ödemesinden de kurtulmayı hedefliyor.
 
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