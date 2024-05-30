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Barış Alper, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu

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Galatasaray'da 24'üncü şampiyonluğun mimarlarından biri de Barış Alper Yılmaz....56 resmi maçın 55'inde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, istikrarıyla camianın takdirini topladı

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Barış Alper, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu
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Galatasaray, uzun ve yorucu geçen sezonu lig şampiyonu olarak tamamladı. 24. şampiyonluğun coşkusunu yaşayan sarı kırmızılılar, lig, kupa ve Avrupa'da mücadele etti.
Galatasaray bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 38, Avrupa'da 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Turkcell Süper Kupa'da ise 1 maça çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, toplam 56 resmi maçın 55'inde Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
24 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezası nedeniyle sadece 16'ncı haftada Sivas'ta forma giyemedi. Barış Alper, böylece takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon takımın jokeri olmayı da başardı. Bek ve kanatların yanı sıra forvette de görev alan milli futbolcu, 5 mevkide forma giydi.
Barış, süre aldığı 55 resmi maçın 38'ine 11'de başladı. Bu süreçte 7 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, 11 de gol pası verdi.
 
 
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