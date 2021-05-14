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BAL start verecek

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BAL start verecek
Ülkemizden de birçok futbolcunun forma giymek için transfer olduğu Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) yeni sezonun oynatılması kararlaştırıldı.
Pandemi koşullarından dolayı ertelenen ve iptal edilmesi gündeme gelen Bölgesel Amatör Lig, Haziran ayının ilk haftasında başlayacak. Bu arada uzayan süreç nedeniyle bazı takımlar lige katılma kararından vazgeçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 266 takımdan kaç takımın liglere katılıp katılmayacağına göre statü yeniden düzenleyecek.
Bu nedenle de Bölgesel Amatör Lige katılacak kulüplerin 21 Mayıs'a kadar lige katılacaklarına dair onayı TFF’na vermesi gerekiyor.
 
 
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