Bakanlar Kurulu’ndan KTFF’ye 600 bin TL hakem ücreti katkısı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 2022 yılı Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de hakem ücretleri için 600 bin TL katkı yapılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna 2022 yılı Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde hakem ücretlerinin ödenebilmesi amacına yönelik olarak Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-09-08-1-0-2-05-3-2-05 “Spor Federasyonları ile Spor Birlikleri” kaleminden 600.000 TL (Altıyüzbin Türklirası) katkı sağlanmasına karar verdi.

