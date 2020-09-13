Bahtıkaralar evlerinde buluştu

Evren Bahtıkara’nın teknik adamlığında İncirli’yi K-PET Birinci Lige taşıyan Hasan Bahtıkara, köyü Türkmenköy’ü K-PET Birinci Lige taşımayı hedefleyecek

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Ligde yeni sezona iddialı bir kadro ile girme hedefindeki Türkmenköy’de yönetim kurulu, antrenör Evren Bahtıkara’nın istekleri doğrultusunda transferlerine devam ediyor.

Evren Bahtıkara’nın kardeşi deneyimli futbolcu Hasan Bahtıkara takımın kadrosuna kattığı son futbolcu oldu. Türkmenköy alt yapısından yetiştikten sonra Süper Lig takımları da dahil olmak üzere birçok takımda başarıyla forma giyen Hasan Bahtıkara, son olarak Evren Bahtıkara’nın teknik adamlığında İncirli ile BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselme başarısı elde etmişti.

Evren Bahtıkara - Hasan Bahtıkara kardeşler bu kez de köyleri Türkmenköy’ü, K-PET Birinci Lige taşımayı hedefleyecekler.

