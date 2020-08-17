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Bahtıkara yuvaya döndü

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Bahtıkara yuvaya döndü
Necati KÜLAHLILAR 
Başarılı teknik adam Evren Bahtıkara yıllarca formasını giyip, kaptanlığını yaptığı Türkmenköy'ün yeni teknik adamı oldu.
BTM Birinci Lig kulübü Türkmenköy'ün kulüp başkanı Bilal Kısmetli ile yeni sezon ićin el sıkışan Evren Bahtıkara, Türkmenköy'ü K-PET Birinci Lige taşımayı hedefleyecek.
Evren Bahtıkara son olarak İncirli'yi 8 ay içerisinde BTM  İkinci Ligden, K-PET Birinci Lige taşımıştı.
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