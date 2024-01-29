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Bahtıkara: Önemli bir galibiyet aldık

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Bahtıkara: Önemli bir galibiyet aldık
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin ikinci devresinin ilk maçında konuk ettiği Lefke’yi Mehmet Altın’ın penaltı gölü ile mağlup eden Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Evren Bahtıkara ligde daha iyiye doğru ve yükselişe geçeceklerini söyledi.
Bahtıkara “Lefke takımı bize karşı çok iyi savunma yapması nedeniyle zorlandık, ama 90 dakika sonunda üç puanı aldık. Direkten dönen toplarımız vardı. Skor daha da farklı olabilirdi. Önemli olan kazanmaktı.Gelecek haftalarda galibiyetlere devam etmek istiyoruz” dedi.
 
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