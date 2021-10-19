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Bahtıkara evine döndü

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Bahtıkara evine döndü
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Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy’de Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve hızlı başladı.
Türkmenköy yönetimi ilk olarak takımın yeni teknik adamını belirledi. Kulübün içinden çıkan Evren Bahtıkara ile yeni sezonda takımı çalıştırması için anlaşıldı. Yönetici ve futbolcu olarak kulübe hizmet veren Raşit Gürdağ, Evren Bahtıkara ile görüşüp anlaştı. Evren Bahtıkara, son olarak Mormenekşe’yi çalıştırmıştı.
 
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