Bahçeli, ikinci devrede açıldı

İbrahim DALOĞLU

İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta mücadelesinde 8. Grupta Alaniçi, Bahçeli’yi konuk etti.

İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Alaniçi ile mağlubiyetle kapatan Bahçeli arasındaki mücadelenin galibi konuk Bahçeli oldu.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda attıkları birer golle devre arasına 1 – 1 ‘lik skorla girdiler.

İkinci devrede rakibine karşı üstünlük kuran Bahçeli takımı son 15 dakika içinde arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 4 – 1 galip ayrıldı.

Bu skorla Bahçeli ilk 3 puanını alarak grupta Serdarlı’nın ardından 2. Sıraya yükselirken, Alaniçi 1 puanla 3. sırada kaldı.



