banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Bahçeli, ikinci devrede açıldı

banner953

banner825
Bahçeli, ikinci devrede açıldı
banner931
İbrahim DALOĞLU
İktisatbankası BTM İkinci Lig ikinci hafta mücadelesinde 8. Grupta Alaniçi,  Bahçeli’yi konuk etti.
İlk haftayı beraberlikle tamamlayan Alaniçi ile mağlubiyetle kapatan Bahçeli arasındaki mücadelenin galibi konuk Bahçeli oldu.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda attıkları birer golle devre arasına 1 – 1 ‘lik skorla girdiler.
İkinci devrede rakibine karşı üstünlük kuran Bahçeli takımı son 15 dakika içinde arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 4 – 1 galip ayrıldı.
Bu skorla Bahçeli ilk 3 puanını alarak grupta Serdarlı’nın ardından 2. Sıraya yükselirken, Alaniçi 1 puanla 3. sırada kaldı.
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.