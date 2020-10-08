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Bağcıl, Miyo ile devam edecek

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Bağcıl, Miyo ile devam edecek
Niyazi ERGÜLEN
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl yeni sezonda da deneyimli teknik direktör Ahmet Soğukpınar (Miyo) yönetiminde olacak.
Saha antrenmanlarına başlamasına rağmen, tam randımanlı antrenmanlar için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan gelecek resmi açıklamayı bekleyen Bostancı Bağcıl yeni sezonda başarılı olmayı hedefleyecek.
Ahmet Soğukpınar geçtiğimiz sezon düşme hattında aldığı Bostancı Bağcıl’ıplayout maçları sonunda ligde tutmuştu.
 
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