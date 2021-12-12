Bağcıl koronaya rağmen kazandı

Stadyum: Doğancı Emek Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mustafa Torun, Abdullah Genç
B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Mehmet Çayan, Bahri, Ahmet Çağer (90.Dk Muhammed), Kemal,İlksen, Ali Kaya (90.Dk Mustafa Kabişteke), Azad, Ertuğrul (75.Dk Isaac), Doğukan
Maraş: Cenkay, Mustafa Köleli, Hüseyin Yeşilbaş (77.Dk Rifat), Serkan Tebelleşol, Mustafa İnanç, Hasan Özçelik, Mehmet Çavuş, Mehmet Türkeş (57.Dk Yavmi), Mehmet Sakallı, Mert, Ali Çil
Goller: 22 ve 55.Dk Bahri, 79.Dk İlksen (B.Bağcıl)- 66.Dk Hasan Özçelik (Maraş)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde Bostancı Bağcıl, Maraş’ı Doğancı Emek Stadında konuk ederken, Bahri’nin yıldızlaştığı maçta rakibini 3 – 1 mağlup etti.
Maçın ilk devresinde Bostancı Bağcıl, Maraş’a oranla daha etkili oynarken, Bahri’nin 22’deki golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede de Bahri’nin 55’teki golüyle 2 – 0 öne geçen Bostancı Bağcıl, 66’da Hasan Özçelik’in golüne engel olamazken skor 2 – 1 oldu. Yeşil beyazlıları rahatlatan golü ise 79’da İlksen atarak skoru belirledi. 3 – 1
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