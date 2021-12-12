Bağcıl koronaya rağmen kazandı

Bostancı Bağcıl antrenör Bayram Dağgül ve 3 futbolcusunun korona virüs nedeniyle çıkamadığı maçta Maraş’ı da mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maraş ise önlenemez düşüşünü bu maçta da sürdürdü

Stadyum: Doğancı Emek Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mustafa Torun, Abdullah Genç

B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Mehmet Çayan, Bahri, Ahmet Çağer (90.Dk Muhammed), Kemal,İlksen, Ali Kaya (90.Dk Mustafa Kabişteke), Azad, Ertuğrul (75.Dk Isaac), Doğukan

Maraş: Cenkay, Mustafa Köleli, Hüseyin Yeşilbaş (77.Dk Rifat), Serkan Tebelleşol, Mustafa İnanç, Hasan Özçelik, Mehmet Çavuş, Mehmet Türkeş (57.Dk Yavmi), Mehmet Sakallı, Mert, Ali Çil

Goller: 22 ve 55.Dk Bahri, 79.Dk İlksen (B.Bağcıl)- 66.Dk Hasan Özçelik (Maraş)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligde Bostancı Bağcıl, Maraş’ı Doğancı Emek Stadında konuk ederken, Bahri’nin yıldızlaştığı maçta rakibini 3 – 1 mağlup etti.

Maçın ilk devresinde Bostancı Bağcıl, Maraş’a oranla daha etkili oynarken, Bahri’nin 22’deki golüyle devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede de Bahri’nin 55’teki golüyle 2 – 0 öne geçen Bostancı Bağcıl, 66’da Hasan Özçelik’in golüne engel olamazken skor 2 – 1 oldu. Yeşil beyazlıları rahatlatan golü ise 79’da İlksen atarak skoru belirledi. 3 – 1

