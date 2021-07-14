Baf’tan market hamlesi

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nda Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu, gelir elde etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Baf Ülkü Yurdu yönetimi, kulüp lokalinin alt tarafını market olarak kullanılması için kiraladı. Bizim Kösem Market, Baf Ülkü Yurdu kulüp lokali altında hizmete girdi. Kulüp lokalinin üst kısmının ise kulüp lokali olarak kullanılmak için tadilatı yapıldı.

