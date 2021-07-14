banner583
banner676
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
6 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
317 0
 
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
181 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.5B 0
53 0
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
19 0
banner661
banner682

Baf’tan market hamlesi

banner476

banner666
Baf’tan market hamlesi
Niyazi ERGÜLEN
Baf Ülkü Yurdu’nda Ahmet Ertay başkanlığındaki yönetim kurulu, gelir elde etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Baf Ülkü Yurdu yönetimi, kulüp lokalinin alt tarafını market olarak kullanılması için kiraladı. Bizim Kösem Market, Baf Ülkü Yurdu kulüp lokali altında hizmete girdi. Kulüp lokalinin üst kısmının ise kulüp lokali olarak kullanılmak için tadilatı yapıldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.