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Baf’tan Alpay Volkan Tesisleri atağı

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Baf Ülkü Yurdu Kulübü yönetimi, Alpay Volkan Tesisleri açılışıyla bölgedeki genç sporculara daha kaliteli bir antrenman alanı sağlanacağının altını çizdi

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Baf’tan Alpay Volkan Tesisleri atağı
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Güzelyurt’un  köklü kulüplerinden olan ve bu sezon BTM 1. Lig’de mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, altyapı ve antrenman olanaklarını güçlendirmek adına Alpay Volkan Tesisleri’ni hizmete açıyor. Kulüp, bu yeni tesisle birlikte sporcularına modern imkanlar sunmayı ve genç yeteneklerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.
Alpay Volkan Tesisleri, Baf Ülkü Yurdu’nun sportif başarısını artırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Kulüp yönetimi, bu tesisin açılışıyla bölgedeki genç sporculara daha kaliteli bir antrenman alanı sağlanacağının altını çizdi. Baf Ülkü Yurdu, yeni tesisleriyle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
 
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