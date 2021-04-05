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Baf’ta şok edici gelişme

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Baf’ta şok edici gelişme
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Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda şok bir gelişme yaşanırken, kulübün eski başkanı ve asbaşkanı polis tarafından göz altına alındılar.
Baf Ülkü Yurdu kulübü Ahmet Ertay’dan elde ettiğimiz bilgilere göre Ahmet Ertay kulübün çeki ile ilgili polise şikayette bulundu.
Şikayet üzerine göz altına alınan kulübün eski başkanı E. A. ve asbaşkanı S.A’nın yarın sabah mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
 
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