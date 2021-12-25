Baf’ın yüzü Mesarya’da güldü

Orçun Volkan’ın teknik direktörlüğündeki Baf Ülkü Yurdu, sezonun ilk galibiyetini Mesarya karşısında Mustafa Yorulmaz’ın golüyle elde etti. Hasan Piro’nun birçok pozisyonu kurtardığı maçı kaybeden Mesarya istikrarsız gidişini sürdürdü

Güzelyurt Üner Berkalp StadıEvren Karademir, Yusuf Bakar, Emre ÇevikdalErdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil, Osita, Yusuf Yıldız (30.Dk Doğan), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer Ulaş (60.Dk Onur), Hüseyin Paşa(90.Dk Mehmet Eren)Hasan Piro, Abdullah, Mustafa Ayker (78.Dk Oğuzhan), Hüseyin Çıdamlı, Orhan, Kadir (66.Dk Eren), Sinan, Joseph, Salahi (46.Dk Mehmet Burçaklı), Hüseyin Kayalılar (66.Dk Okan), Yusuf90+3.Dk Mustafa Yorulmaz (Baf Ülkü Yurdu)Süper Lig'de 15.hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Mesarya'yı konuk etti.Maçı ev sahibi Baf Ülkü Yurdu 1-0 kazandı. Kırmızı yeşilli ekip ligdeki ilk galibiyetini ilk devrenin son maçında aldı.Karşılaşmada Güzelyurt ekibine galibiyeti getiren golü maçın uzatma dakikalarında Mustafa Yorulmaz kaydetti.BÜY atağında Mustafa Yorulmaz vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro topu kornere çelmeyi başardı.BÜY atağında Hüseyin Paşa vurdu ancak kaleci Hasan Piro topu köşeden çıkartarak bir kez daha gole izin vermedi.Baf atağında Osita topu ceza sahasına ortaladı ve Mustafa Yorulmaz vuruşunda topu filelere gönderdi.Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu 7 puana yükselerek ligin dibinden kurtulurken, Mesarya 20 puanda kaldı.