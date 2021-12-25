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Baf’ın yüzü Mesarya’da güldü

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Orçun Volkan’ın teknik direktörlüğündeki Baf Ülkü Yurdu, sezonun ilk galibiyetini Mesarya karşısında Mustafa Yorulmaz’ın golüyle elde etti. Hasan Piro’nun birçok pozisyonu kurtardığı maçı kaybeden Mesarya istikrarsız gidişini sürdürdü

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Baf’ın yüzü Mesarya’da güldü
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Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil, Osita, Yusuf Yıldız (30.Dk Doğan), Mustafa Yorulmaz, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer Ulaş (60.Dk Onur), Hüseyin Paşa(90.Dk Mehmet Eren)
Mesarya: Hasan Piro, Abdullah, Mustafa Ayker (78.Dk Oğuzhan), Hüseyin Çıdamlı, Orhan, Kadir (66.Dk Eren), Sinan, Joseph, Salahi (46.Dk Mehmet Burçaklı), Hüseyin Kayalılar (66.Dk Okan), Yusuf
Goller: 90+3.Dk Mustafa Yorulmaz (Baf Ülkü Yurdu)
 
Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig'de 15.hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Mesarya'yı konuk etti.
Maçı ev sahibi Baf Ülkü Yurdu 1-0 kazandı. Kırmızı yeşilli ekip ligdeki ilk galibiyetini ilk devrenin son maçında aldı.Karşılaşmada Güzelyurt ekibine galibiyeti getiren golü maçın uzatma dakikalarında Mustafa Yorulmaz kaydetti.
35.Dk:  BÜY atağında Mustafa Yorulmaz vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro topu kornere çelmeyi başardı.
84.Dk: BÜY atağında Hüseyin Paşa vurdu ancak kaleci Hasan Piro topu köşeden çıkartarak bir kez daha gole izin vermedi.
90+3.Dk:Baf atağında Osita topu ceza sahasına ortaladı ve Mustafa Yorulmaz vuruşunda topu filelere gönderdi.  BÜY 1-0 Mesarya
Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu 7 puana yükselerek ligin dibinden kurtulurken, Mesarya 20 puanda kaldı.
 
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Etiketler; #Baf #Mesarya
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