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Baf’ın inadı tuttu

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AKSA Süper Lig’in 25’inci haftasında Göçmenköy’ün konuğu olan Baf Ülkü Yurdu, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

Baf’ın inadı tuttu
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Arif Malek
GÖÇMENKÖY: Kemal, Hüseyin Sadıklar, Mahmut İneci, Hüseyin Taşcı, Mahmut Amasyalı(DK 60 Muhittin), Fikret, Reşit(DK 60 Umut), Burak(DK 46 Cemal), Bekir, Arda, Mehmet Göçben(DK 80 Kemal Uçaner).
BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Metin, Hüseyin(DK 90+2 Kubilay), Osita, Ömer(DK 46 Onur), Ekrem, Hasan, İbrahim Hatay, Mustafa Gardiyanoğlu, Doğan(DK 75 Mahmut), Mustafa Yorulmaz(DK 79 İbrahim Çağoğlu).
KIRMIZI KART: DK 90+2 Hüseyin Taşcı(Göçmenköy). DK 85 Onur(Baf Ülkü Yurdu).
GOL: DK 45+2 Hüseyin Paşa(Baf Ülkü Yurdu)
 
AKSA Süper Lig’in 25’inci haftasında Göçmenköy’ün konuğu olan Baf Ülkü Yurdu, karşılaşmayı 1-0 kazanarak, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldı. Karşılamanın tek golü 45+2’nci dakikada Hüseyin Paşa’dan geldi.
İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Göçmenköy’den Hüseyin Taşçı, Baf Ülkü Yurdu’ndan da Onur Konuğuş kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin sonunda Göçmenköy 32 puanda kalırken Baf Ülkü Yurdu 21 puanda kaldı. Güzelyurt ekibi, Play out mücadelesi için umutlarını gelecek haftaya taşıdı.
 
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