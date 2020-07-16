Baf’ı yabancıları rahatlattı

Baf Ülkü Yurdu, Yenicami engelini Adeola ve Kossi’nin attığı gollerle mağlup ederek play-out tehlikesinden uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Yenicami’den Ebuka penaltı vuruşundan yararlanamadı
Stat: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, İsmail Egeli
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Fikri Arslan, İbrahim Hatay, Isaac Owusu, Hasan Sedatgil, Mustafa Kemal, Cevdet, Kossı, Hüseyin Taşçı, Atanda Ogungbe, Adeola
Yenicami: İdris Yekli, Tansel Ekingen, Yasin Açıkel, Mehmet Altın, Hasan Ulukök, Serge Abaka, John Ebuka, Mahmut İneci, Amınu Mohammed, Hasan Özteknik, Fırat Ersalan
Goller: Dk.70 Adeola, Dk.90 Kossı (BÜY)
K-Pet Süper Lig’de 28. Hafta maçında play-out bölgesinden uzaklaşmak isteyen Baf Ülkü Yurdu, ligde hedefi kalmayan Yenicami’yi konuk etti.
Karşılaşmayı Adeola ve Kossi’nin golleriyle 2-0 kazanan Baf Ülkü Yurdu, puanını 38’e çıkararak play-out bölgesinden uzaklaştı. Yenicami’den Ebuka penaltı vuruşundan yararlanamazken, vuruşunu kaleci Erdoğan kurtardı. Yenicami 48 puanda kalıp, sıralamada 5. sıraya geriledi.