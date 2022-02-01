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Bafetimbi Gomis İstanbul'da

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız forvetBafetimbiGomis İstanbul'a geldi

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Bafetimbi Gomis İstanbul'da
Galatasaray'da transferler İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takıma dahil olan InakiPena'nın ardından BafetimbiGomis de İstanbul'a geldi. Fransız golcüyü taşıyan uçak 18.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Gomis'i, havalimanında az sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Tecrübeli golcünün boyuna atkı takan taraftarlar, Fransız oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.
Galatasaray, BafetimbiGomis ile yarım artı bir sezonluğa anlaşmaya varmış, Fransız golcü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a döndüğü için duyduğu mutluluğu dile getirmişti.
Sarı-kırmızılı ekibe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren BafetimbiGomis, "Çok mutluyum. Bir gün geri döneceğim demiştim ve bugün benim için özel bir gün. Türkiye'ye ve Galatasaray'a döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Evime döndüğüm için çok mutluyum. 2.5 yıldır Galatasaray forması giymemiştim ama taraftarların gerçek sevgisini, desteğini her zaman hissettim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisindeyim. Yarından itibaren takım arkadaşlarımla birlikte çok sıkı çalışmaya başlayacağım. Maç maç düşüneceğiz ve inşallah önümüzdeki yıl ligde şampiyon olmak için çalışacağız" dedi.
 
 
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