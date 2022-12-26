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Bafetimbi Gomis ikinci baharını yaşıyor

Galatasaray'da, BafetimbiGomis'in skor katkısı teknik heyeti sevindiriyor. Fransız oyuncu, toplamda attığı 49 golle sarı-kırmızılıların tarihinde en çok gol atan 3'üncü yabancı futbolcu oldu

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Bafetimbi Gomis ikinci baharını yaşıyor
Galatasaray'da BafetimbiGomis sevinci yaşanıyor. İstanbulspor karşısında iki gol atan tecrübeli futbolcu, takımını liderliğe taşımayı başardı.
Gomis, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi konumunda bulunuyor.
Fransız futbolcu, sarı kırmızılı formayla toplamda 49 gole ulaştı. 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde GheorgheHagi ve Milan Baros'un ardından en çok gol atan 3'üncü yabancı futbolcu olmayı da başardı.
Sezon başında Icardi ve Seferovic'in takıma katılmış olmasına rağmen Gomis, Galatasaray'ın önemli kozlarından biri haline geldi.
Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen tecrübeli golcünün, bu başarısının ardından sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor. 
GALATASARAY’DA KAZIMCAN ÜZÜNTÜSÜ
Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan genç sol bek Kazımcan Karataş’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kazımcan Karataş’ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Genç oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
 
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