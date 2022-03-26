Baf Ülkü Yurdu umutlandı

Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy arasında oynanan haftanın en kritik maçını Baf Ülkü Yurdu, Osita’nın penaltı golüyle 1 – 0 kazanarak rakibiyle aradaki puan farkını 11’e indirdi. Hamitköy’ün genelde üstün oynadığı maçta kaleci Erdoğan (Marko) sayısız gol pozisyonunu kurtararak galibiyetin gelmesini sağladı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’nun 1, Hamitköy’ün ise 2 topu direkten döndü

Güzelyurt Üner Berkalp StadıFehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Engin AkkagünErdoğan, İbrahim Hatay, Hasan (Kubilay), Osita, Mustafa Yorulmaz, Doğan (84.Dk Osman), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael (46.Dk Onur), Ömer Ulaş (67.Dk Yusuf), Hüseyin PaşaTolga, Toykan, İbrahim Kaba, Danny, Kemal Barbet (Mehmet Çil), Ömer Albayrak (Burak), İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Salih Adakan (Serhat), Cemre (Taner), İbrahim Güler13.Dk (P) Osita (BÜY)Süper Ligde play out hattını yakından ilgilendiren maçta Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.BÜY atağında Osita’nın indirdiği topa Ömer vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.Hamitköy atağında Toykan soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.BÜY savunmasının hatasında topu alan Toykan savunma arkasına sarkıp kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Erdoğan gole izin vermedi.BÜY atağında Mustafa Yorulmaz savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. BÜY yurdunun kazandığı penaltı atışını kullanan Osita topu filelere gönderdi.Hamitköy’de kaleci Tolga’nın degajında İbrahim Hatay’ın hatası sonrası savunma arkasına sarkan Toykan kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Erdoğan gole izin vermedi.BÜY atağında Osita’nın pasıyla sağdan ceza alanına giren Ömer’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.BÜY atağında savunma arkasına sarkan Mustafa Gardiyanoğlu kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Tolga gole izin vermedi.Hamitköy atağında soldan ceza alanına giren Toykan bir kez daha kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Erdoğan yine gole izin vermedi.Hamitköy atağında ceza alanına doldurulan topa kafa vuruşunu yapan Cemre’nin şutunda top direkten geri geldi.Ömer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Erdoğan’ın güçlükle müdahale ettiği top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğulları’nın soldan ortasında Serhat bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.BÜY’nun kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazandığı frikiği kullanan Hasan Sedatgil’in şutunda top direkten geri geldi.