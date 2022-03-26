Baf Ülkü Yurdu umutlandı

Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy arasında oynanan haftanın en kritik maçını Baf Ülkü Yurdu, Osita’nın penaltı golüyle 1 – 0 kazanarak rakibiyle aradaki puan farkını 11’e indirdi. Hamitköy’ün genelde üstün oynadığı maçta kaleci Erdoğan (Marko) sayısız gol pozisyonunu kurtararak galibiyetin gelmesini sağladı. Maçta Baf Ülkü Yurdu’nun 1, Hamitköy’ün ise 2 topu direkten döndü
Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, Engin Akkagün
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan (Kubilay), Osita, Mustafa Yorulmaz, Doğan (84.Dk Osman), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Michael (46.Dk Onur), Ömer Ulaş (67.Dk Yusuf), Hüseyin Paşa
Hamitköy: Tolga, Toykan, İbrahim Kaba, Danny, Kemal Barbet (Mehmet Çil), Ömer Albayrak (Burak), İbrahim Öksüzoğulları, Mert, Salih Adakan (Serhat), Cemre (Taner), İbrahim Güler
Goller: 13.Dk (P) Osita (BÜY)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde play out hattını yakından ilgilendiren maçta Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.
6.Dk: BÜY atağında Osita’nın indirdiği topa Ömer vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.
10.Dk: Hamitköy atağında Toykan soldan çalımlarla ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.
12.Dk: BÜY savunmasının hatasında topu alan Toykan savunma arkasına sarkıp kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Erdoğan gole izin vermedi.
13.Dk: BÜY atağında Mustafa Yorulmaz savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. BÜY yurdunun kazandığı penaltı atışını kullanan Osita topu filelere gönderdi. BÜY 1-0 Hamitköy
28.Dk: Hamitköy’de kaleci Tolga’nın degajında İbrahim Hatay’ın hatası sonrası savunma arkasına sarkan Toykan kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Erdoğan gole izin vermedi.
37.Dk: BÜY atağında Osita’nın pasıyla sağdan ceza alanına giren Ömer’in vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi.
43.Dk: BÜY atağında savunma arkasına sarkan Mustafa Gardiyanoğlu kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Tolga gole izin vermedi.
45.Dk: Hamitköy atağında soldan ceza alanına giren Toykan bir kez daha kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Erdoğan yine gole izin vermedi.
70.Dk: Hamitköy atağında ceza alanına doldurulan topa kafa vuruşunu yapan Cemre’nin şutunda top direkten geri geldi.
75.Dk: Ömer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Erdoğan’ın güçlükle müdahale ettiği top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
79.Dk: Hamitköy atağında İbrahim Öksüzoğulları’nın soldan ortasında Serhat bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.
81.Dk: BÜY’nun kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazandığı frikiği kullanan Hasan Sedatgil’in şutunda top direkten geri geldi.