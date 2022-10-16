Baf tek attı 3 aldı

Ligde zirve hesapları yapan Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Girne Halk Evi’ni karşılaşmanın başında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanını hanesine yazdırdı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp StadıHakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Serkan Özdenkci, Şakir AzizoğluBaf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hasan, Mehmet, Ali Kemal, Eren, Mustafa, Mehmet, Metin, Hasan, Osman, MustafaGirne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Mehmet, Mahmut, Arda, Ahmet, Yaşar, Hüseyin, Mehmet, Tahir, TunahanGol: Dk 14 Mustafa Gardiyanoğlu (BÜY)AKSA Birinci Lig’de 4.hafta maçında Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi Baf Ülkü Yurdu 1 – 0 kazandı.Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golü 14.dakikada Mustafa Gardiyanoğlu kaydetti. Kalecinin öne çıktığını gören Mustafa Gardiyanoğlu aşırtma vuruşla golü attı.İkinci devrede de daha çok pozisyon bulan taraf Baf Ülkü Yurdu olurken, kaleci Feyyaz farkın artmasını önledi.Namağlup Baf Ülkü Yurdu 8 puana yükselirken, Girne Halk Evi düşüşünü sürdürüp 3 puanda kaldı.