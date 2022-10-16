Baf tek attı 3 aldı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Serkan Özdenkci, Şakir Azizoğlu
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hasan, Mehmet, Ali Kemal, Eren, Mustafa, Mehmet, Metin, Hasan, Osman, Mustafa
Girne Halk Evi: Feyyaz, Ali, Mehmet, Mahmut, Arda, Ahmet, Yaşar, Hüseyin, Mehmet, Tahir, Tunahan
Gol: Dk 14 Mustafa Gardiyanoğlu (BÜY)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Lig’de 4.hafta maçında Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi, Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi Baf Ülkü Yurdu 1 – 0 kazandı.
Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golü 14.dakikada Mustafa Gardiyanoğlu kaydetti. Kalecinin öne çıktığını gören Mustafa Gardiyanoğlu aşırtma vuruşla golü attı.
İkinci devrede de daha çok pozisyon bulan taraf Baf Ülkü Yurdu olurken, kaleci Feyyaz farkın artmasını önledi.
Namağlup Baf Ülkü Yurdu 8 puana yükselirken, Girne Halk Evi düşüşünü sürdürüp 3 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.