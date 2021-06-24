Baf taraftarından büyük destek

Niyazi Ergülen
Baf Ülkü Yurdu takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ederken taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolculara hem moral verdi hem de tatlı ikramında bulundu.
Baf Ülkü Yurdu taraftarları futbolcuları ve teknik ekibi ziyaretlerinde yeni sezon için başarılar dilerlerken herkese kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon temenni ettiler.
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