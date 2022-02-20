Baf nefes aldı

Ligde kalma mücadelesindeki iki takımın maçında kazanan konuk Baf Ülkü Yurdu oldu

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Mehmet Sezener, Cemre Malek, Engin Akkagün

GHE: Feyyaz, Ali Nazlıoğlu, Arda Öner(53-Enes), Ayden(80-İbrahim), Halil, Samet(50-Mehmet Erfinike), Alpay, Salih, Mehmet Yılďız, Zafer(80-Eşref), Hasan Yönlüer

BÜY: Erdoğan Nay, Hasan Sedatgil, Osita, Mustafa Yorulmaz(37-Onur), Mustafa Gardiyanoğlu(78-Hüseyin Hürben), Metin Melda, Michael Mahmut, Ömer(55-İbrahim Çağoğlu), Osman, Hüseyin Paşa, Türbay(46-Doğan)

Goller: Samet-31(GHE), İbrahim Çağoğlu-87, Hüseyin Hürben-90(BÜY)



Aksa Süper Lig’in 19. haftasında ligin son iki basamağını paylaşan iki ekip Girne Halk Evi ile Baf Ülkü Yurdu karşılaştı. Mete Adanır Stadı’nda oynanan mücadelede Baf Ülkü Yurdu uzatmaların son anlarında bulduğu golle 2-1 galip gelerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarısı 31. dakikada Samet Akrep’in golüyle 1-0 GHE üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 87. dakikasında önce İbrahim Çağoğlu’nun golüyle eşitliği sağlayan Baf Ülkü Yurdu, 90+5’te de Hüseyin Hürben’in golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Binatlı’nın puan kaybı yaşaması sonrası Ülkü Yurdu bir basamak yükselerek 11 puanla 14. sıraya yükseldi. Girne Halk Evi ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta Baf Ülkü Yurdu, Binatlı ile derbi mücadelesine çıkacak. Girne Halk Evi ise Lefke deplasmanına gidecek.