Baf minikleri çalışıyor

2014 – 2015 doğumlu çocukların forma giydiği Baf Ülkü Yurdu minikleri, teknik adamları Macit Saygılı ve Mehmet Şimşekatan eşliğinde çalışıyorlar

Baf Ülkü Yurdu alt yapısı yıllardır futbolumuza birçok önemli futbolcu kazandırırken, yeni yıldızlar yetiştirmek için faaliyetler çeşitli kategorilerde sürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun düzenlediği turnuvada şampiyonluk da elde eden Baf Ülkü Yurdu alt yapısının minik takımında oynayan futbolcuları da en iyi şekilde yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2014 – 2015 doğumlu çocukların forma giydiği Baf Ülkü Yurdu minikleri, teknik adamları Macit Saygılı ve Mehmet Şimşekatan eşliğinde çalışıyorlar.

