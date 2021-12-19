Baf, lideri Karadağ’da çelmeledi

Lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu, Karadağdeplasmanında lider Lefke’den puan çıkardı. Lefke ise zirvede puan farkını açma şansını değerlendirememesini rağmen liderliğini sürdürdü

Stadyum: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Engin Akkagün, Olgun Canik

Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz Şipal (70.Dk Tuncay), Hermann, Kasım, Yılmaz Çetin (46.Dk Aykut), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (78.Dk Batılay), Kaan

BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil, Osita, Mustafa Yorulmaz (88.Dk Hasan Bucak), Doğan (58.Dk Mehmet Eren), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (46.Dk Onur), Hüseyin Paşa (90.Dk Yusuf Yıldız)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig lideri Lefke, lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu karşısında gol atamazken, maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.

Maç boyunca gol bulmak için çok çabalayan Cenk Berkalp’in öğrencileri, Baf Ülkü Yurdu defansını ve kaleci Erdoğan’ı geçemedi. Zorlu deplasmandan puan çıkaran Baf Ülkü Yurdu, 4 puana ulaşarak Girne Halk Evi ile puanını eşitledi. Lefke ise 28 puana yükselip liderliğini devam ettirdi.

