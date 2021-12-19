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Baf, lideri Karadağ’da çelmeledi

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Lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu, Karadağdeplasmanında lider Lefke’den puan çıkardı. Lefke ise zirvede puan farkını açma şansını değerlendirememesini rağmen liderliğini sürdürdü

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Baf, lideri Karadağ’da çelmeledi
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Stadyum:  Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Engin Akkagün, Olgun Canik
Lefke: Mehmet Özeralp, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz Şipal (70.Dk Tuncay), Hermann, Kasım, Yılmaz Çetin (46.Dk Aykut), Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup (78.Dk Batılay), Kaan
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Ekrem, Hasan Sedatgil, Osita, Mustafa Yorulmaz (88.Dk Hasan Bucak), Doğan (58.Dk Mehmet Eren), Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (46.Dk Onur), Hüseyin Paşa (90.Dk Yusuf Yıldız)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig lideri Lefke, lig sonuncusu Baf Ülkü Yurdu karşısında gol atamazken, maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.
Maç boyunca gol bulmak için çok çabalayan Cenk Berkalp’in öğrencileri, Baf Ülkü Yurdu defansını ve kaleci Erdoğan’ı geçemedi. Zorlu deplasmandan puan çıkaran Baf Ülkü Yurdu, 4 puana ulaşarak Girne Halk Evi ile puanını eşitledi. Lefke ise 28 puana yükselip liderliğini devam ettirdi.
 
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