Baf koltuğu geri aldı

Stad: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu

Hakemler: Hüseyin Özkan, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara

İncirli: İbrahim, Doğukan, Sezer, Halit, Vedat, Volkan, Seyhan, Mehmet, Orhan, Tuğhan, Abdullah

BÜY: Erdoğan, Hasan Sedatgil, Mehmet Gürpınar, Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Mehmet Çiçen, Hasan Özçelik, Osman, Ahmet

Goller: Dk 67 Marios Sadık Kaşıkçı Dk 90 Mustafa Çağlar (Baf Ülkü Yurdu)

Aksa Birinci Ligi haftanın önemli maçında İncirli ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıya etkili başlayan konuk takım ikinci yarıda oyuna giren Marios Sadık ile 1-0 öne geçti. Baf Ülkü Yurdu golden sonra kontra ataklarla rakip kaleye geldiği son dakikada 2. Golü Mustafa Çağlar ile buldu ve liderliğe yükseldi.