banner875
banner815
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
38 0
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
18 0
 
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
23 0
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
35 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
20 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
45 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
14 0
banner878

Baf koltuğu geri aldı

banner476

banner825
Baf koltuğu geri aldı

Stad: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu 

Hakemler: Hüseyin Özkan, Özal Çağlayan, Berk Bağrıkara

İncirli: İbrahim, Doğukan, Sezer, Halit, Vedat, Volkan, Seyhan, Mehmet, Orhan, Tuğhan, Abdullah

BÜY: Erdoğan, Hasan Sedatgil, Mehmet Gürpınar, Ali Kemal, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Mehmet Çiçen, Hasan Özçelik, Osman, Ahmet 

Goller: Dk 67 Marios Sadık Kaşıkçı Dk 90 Mustafa Çağlar (Baf Ülkü Yurdu) 

Aksa Birinci Ligi haftanın önemli maçında İncirli ile Baf Ülkü Yurdu takımları karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıya etkili başlayan konuk takım ikinci yarıda oyuna giren Marios Sadık ile 1-0 öne geçti. Baf Ülkü Yurdu golden sonra kontra ataklarla rakip kaleye geldiği son dakikada 2. Golü Mustafa Çağlar ile buldu ve liderliğe yükseldi.

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.