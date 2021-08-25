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Baf'ın yabancısı Osita

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Baf'ın yabancısı Osita
AKSA Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonu hazırlıklarına devam Baf Ülkü Yurdu, kadrosunu şekillendirmeye başladı.
Yabancı futbolcusunu da belirleyen Baf Ülkü Yurdu, hücjmcu kanat oyuncusu Osita'yı renklerine bağladı.
Osita daha önce Küçük Kaymaklı'da forma giymişti. Osita'nın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde teknik direktör Kadir Hakel de yer aldı.
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