Baf, Hakel’e emanet

K-PET Süper Ligde yeni sezonda genç ağırlık bir kadro ile sezona girme hedefinde olacak olan Baf Ülkü Yurdu’nda, Ahmet Bradi başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına genç teknik adam Kadir Hakel’i getirdi.
A Lisanslı teknik adam olan Kadir Hakel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun sağladığı imkan sonrasında kırmızı yeşillilerin yeni antrenörü olurken ekibini oluşturma çalışmalarına başladı. Yıllardır yardımcı antrenörlük yapan Kadir Hakel, ilk kez bu sorumluluğu üstlenecek.
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