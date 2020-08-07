Baf genel kurula gidiyor

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nda, Ahmet Ertay (Bradi) başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan üstü genel kurul gerçekleştirecek.

Baf Ülkü Yurdu’nun içinde bulunduğu durumun sadece yönetim kurulunun içinden çıkacağı bir durum olmaması, radikal kararlara ihtiyaç duyulması nedeniyle tüm Baf Ülkü Yurdu camiasına danışma ihtiyacı hisseden Baf Ülkü Yurdu yönetim kurulu, 12 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:00’de kulüp lokalinde olağan üstü genel kurulu gerçekleştirecek.

Baf Ülkü Yurdu başkan vekili Cengiz Uzun yaptığı açıklamada, olağan üstü genel kurul duyurusunun basit bir davet ya da çağrı olmadığını, Baf Ülkü Yurduluyum diyen herkesin görevi olduğunu söyledi.

