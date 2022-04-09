Baf, Dumlupınar'ı geçemedi

Süper Lig'de rahat konumda bulunan Dumlupınar ile play-out hattındaki Baf Ülkü Yrdu arasında Güzelyurt'ta oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Necmi Bulut

BÜY: Erdoğan, Ekrem, Hasan Sedatgil, Osita, Mustafa Yorulmaz, İbrahim (56.DK Mahmut), Doğan (74.Dk Kubilay), Metin, Ömer (74.Dk Yusuf), Osman, Hüseyin (87.Dk İbrahim Hatay)

Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Berke, Mehmet Altın, Tahsin (66.Dk İsmail), Adewole (46.Dk Berk), Emre Soytürk, Weston, Eray, Burak, Turgut

Kırmızı Kart: 52.Dk Hasan Sedatgil (BÜY)



Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu ile Dumlupınar arasında oynanan maç golsüz berabere tamamlanırken, Baf Ülkü Yurdu puanını 22’ye Dumlupınar ise 44’e çıkardı.

8.Dk: Dumlupınar atağında sol kanattan ceza alanına giren Eray’ın aşırtma vuruşunda kaleciyi aşan topu BÜY savunmasında Ekrem çizgi üzerinde uzaklaştırarak golü önledi.

9.Dk: BÜY atağında savunma arkasına atılan topu alan Mustafa Yorulmaz, kaleci Türkkan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptıancak savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı

29.Dk: Weston ile başlayan konuk takım atağında bu oyuncunun ceza alanı içerisinde verdiği pasta Eray’ın vuruşunu kaleci Erdoğan önledi.

52.Dk: BÜY takımında Hasan Sedatgil ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

68.Dk: Dumlupınar atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Eray’ın vuruşunda top dışarı gitti.

82.Dk: Dumlupınar atağında ceza alanı dışından Mehmet Altın’ın etkili vuruşunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. Dönen topta Weston vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

89.Dk: Baf Ülkü Yurdu’nun kalabalık adamla gelişen atağında İbrahim Hatay’ın vuruşu kaleci Türkan’da kaldı.

90.Dk: Dumlupınar atağında Eray’ın ceza alanı içinde etkili vuruşunu kaleci Erdoğan kornere çeldi.



