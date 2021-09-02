Baf defansa takviye yaptı

AKSA Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Baf Ülkü Yurdu kadrosunu güçlendirmek için de takviyeler yapıyor. Baf Ülkü Yurdu, Yenicami'den genç defans futbolcusu Hüseyin Paşa'yı kadrosuna dahil etti. Hüseyin Paşa kendisini yeşil kırmızılı renklere bağlayan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Hasan Altınmakas eşliğinde attı.

Öte yandan Baf Ülkü Yurdu’nuntecrübeli futbolcusu Mete Sağır ise Yenicami’ye transfer oldu.

