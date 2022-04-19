banner762
banner815
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
72 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
12 0
 
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
Klasiklerde ilk yarış, Kuset-Coşkuner ikilisinin
11 0
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
Çocuklarıyla birlikte KKTC'ye kaçtılar
204 0
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
Sokak aydınlatma ücreti alınıyor ama hizmet yok
19 0
102 0
Efsane’nin Boğaz keyfi
Efsane’nin Boğaz keyfi
53 0
banner797
banner794

Baf, Çukur’u turnuvayla anacak

banner476

banner825
Baf, Çukur’u turnuvayla anacak
Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Mustafa Çukur’u turnuvayla anacak. Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü ölümünün 3. yılında Baf Ülkü Yurdu arması için ter döken, kulübün kurulması için emek veren Mustafa Çukur anısına turnuva düzenleyecek.
23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahasında düzenlenecek olan Mustafa Çukur Anı Turnuvasına, Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve Gönyeli takımları katılacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.