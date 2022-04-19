Baf, Çukur’u turnuvayla anacak

Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Mustafa Çukur’u turnuvayla anacak. Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü ölümünün 3. yılında Baf Ülkü Yurdu arması için ter döken, kulübün kurulması için emek veren Mustafa Çukur anısına turnuva düzenleyecek.

23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahasında düzenlenecek olan Mustafa Çukur Anı Turnuvasına, Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli, Doğan Türk Birliği ve Gönyeli takımları katılacak.



