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Badou Ndiaye yeniden Süper Lig’de

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye kadrosuna kattı

Badou Ndiaye yeniden Süper Lig’de
Ndiaye, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.
Kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki Ndiaye, Avrupa macerasına Norveç'in Bodo Glimt takımıyla adım attı. Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'da (Eski adıyla Osmanlıspor) forma giyen Ndiaye, gösterdiği performansın ardından Galatasaray'a transfer oldu.
Daha sonra İngiltere'nin Stoke City ekibine giden Ndiaye, geçen sezon ise Trabzonspor'un formasını giydi.
 
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