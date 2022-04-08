Baba-oğul karşı karşıya gelecek

Karşıyaka kalecisi Mustafa Dağman, Yalova Teknik Direktörü babası Derviş Dağman ile 26. Hafta mücadelesinde Pazar günü Bostancı’da karşı karşıya gelecek

AKSA Birinci Lig’in 26’ncı haftasında Yalova, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Söz konusu karşılaşma Dağman ailesi için de ayrı bir önem taşıyor.

Karşıyaka kalecisi Mustafa Dağman, Yalova Teknik Direktörü babası Derviş Dağman ile karşı karşıya gelecek.

Deneyimli kaleci Mustafa Dağman, Bostancı’ya ilk kez başka bir takımın formasıyla gelecek.

Uzun yıllar Yalova forması giyen Mustafa Dağman için köyüne ve babasına karşı ter dökeceği karşılaşma da ayrı bir önem taşıyor.

Yalova – Karşıyaka maçı 10 Nisan Pazar günü saat 15:30’da Tahsin Mertekçi Stadı’nda başlayacak.

Yalova geçtiğimiz hafta Bostancı Bağcıl’ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmişti.

Karşıyaka ise Düzkaya ile kendi sahasında 2-2 beraber kalmıştı.

Yalova 23 puanla 13’üncü sırada bulunurken, Karşıyaka ise 44 puanla 5’inci sırada bulunuyor.



