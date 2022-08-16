Baba-oğul Gençler için ter dökecek

Futbolumuzun deneyimli isimlerinden Ertan Bulut, yeni sezonda oğlu Sertan Bulutla birlikte oynayacak. İktisatbankası BTM İkinci Ligde şampiyonluğu finalde kaybeden Boğaziçi’nde kaptanlık yapan Ertan Bulut, yeni sezon öncesinde PeraLarnaka Gençler Birliği’ne transfer oldu.

Oğlu Sertan ile aynı takımda forma giyecek olan Ertan, daha önce de formasını giydiği Pere Larnaka Gençler Birliği’ni Süper Lige taşımayı hedefleyecek. Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’nın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Ertan Bulut, oğlu Sertan’la rakip olmuştu.

