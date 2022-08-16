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Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası başlıyor

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Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası başlıyor
“Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası”nda ilk tur karşılaşmaları bugün oynanacak.
Puma Kadınlar Ligi takımlarının mücadele edeceği Kupa ilk turunda mücadele başlıyor.
Bugün Hamitköy-DeslyMağusa Spor Akademisi, ChinaBazaar Gençlik Gücü-Yonpaş Dumlupınar, Vadili-Küçük Kaymaklı ve Miracle Değirmenlik-Merit Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya gelecek.
Kupa’da ikinci tur maçları 24 Ağustos’ta oynanacak.
 
 
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