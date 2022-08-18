Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda heyecan başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları dün oynandı.

İlk tur maçlarında Desly Mağusa SA, China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Merit Alsancak Yeşilova takımları sahadan galip ayrıldılar.

İlk turda alınan sonuçlar şöyle:

Hamitköy – Desly Mağusa SA: 0 – 1

China Bazaar Gençlik Gücü-Y. Dumlupınar: 1 – 0

Vadili TSK – Küçük Kaymaklı: 0 – 1

Miracle Değirmenlik – Merit A. Yeşilova: 0 – 1



