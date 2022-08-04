Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen kura çekimine Ayten Berkalp de katıldı.

Gerçekleşen kura çekiminde 1.Tur maçları 17 Ağustos 2022 Çarşamba, 2.Tur maçları da 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı.



Eşleşmeler şöyle;

1.TUR

Hamitköy ŞHSK - Desly Mağusa SA

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Yonpaş Dumlupınar TSK

Vadili TÇBSK - Küçük Kaymaklı TSK

Miracle Değirmenlik SK - Merit Alsancak Yeşilova SK

2.TUR

Hamitköy ŞHSK - Desly Mağusa SA galibi / China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Yonpaş Dumlupınar TSK galibi

Vadili TÇBSK - Küçük Kaymaklı TSK galibi / Miracle Değirmenlik SK - Merit Alsancak Yeşilova SK galibi