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Aytan, Baf’tan Yalova’ya gitti

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Aytan, Baf’tan Yalova’ya gitti
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Birinci Lig kulüplerinden Yalova 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ederken transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.
Yalova, BTM Birinci Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’ndan Aytan İmamzade Özsusuzlu’yu kadrosuna kattı. Aytan, kulüp başkanı Can Altınkaya eşliğinde attığı imza ile Yalova’ya transfer oldu.
 
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