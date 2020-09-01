Aysergi, Yılmaz’ı kiraladı

K-PET Birinci Ligin yeni ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde, ligde kalıcı olma adına transferler devam ediyor.

Teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nun raporu doğrultusunda transferler yapan Mehmet Fahlioğluları başkanlığındaki Yeni Boğaziçi yönetim kurulu Yonpaş Dumlupınar’dan genç kaleci Yılmaz Mert’i kiralık olarak transfer etti.



