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Aysergi, Serhat ile nikah tazeledi

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Aysergi, Serhat ile nikah tazeledi
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Yeni Boğaziçi forması giyen ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı futbolcu Serhat Özuğurlu, yeni sezonda da takımın formasını giyecek.
Şu anda BTM İkinci Ligde Ötüken Spor Kulübü’nün başarısı için ter döken genç golcü, Btm 2. Liginin bitimi ile birlikte 2020-2021 sezonunda bonservisli olarak Yeni Boğaziçi'ne katılacak. 
Serhat bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, Yeni Boğaziçi kulüp başkanı Mehmet Fahlioğluları ile biraraya gelerek el sıkıştı.


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