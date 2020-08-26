Aysergi'den kral transfer

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi yeni sezona yönelik transferlerine devam ediyor.
Yeni Boğaziçi geçtiğimiz sezon Değirmenlik ile şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Tolga Kara'yı transfer etti.
Tolga Kara, başkan Mehmet Fahlioğluları ile biraraya gelerek el sıkıştı.
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