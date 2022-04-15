Aysal ve Özbek'ten Hamamcıoğlu'na destek

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlardan Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kendisini desteklediğini söyledi

Kulübün 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda Metin Öztürk ile yarışacak eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın en büyük zenginliğinin fikir ayrılıkları olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Fikir ayrılıklarını aynı potada eritebilirseniz faydalanabilirsiniz. Burak Elmas'ın listesinde çalışan arkadaşlar var, bizimle devam edecekler. Bu ne kadar güzel bir şey. Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız." diye konuştu.

Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın tarihinde ilk kez zor duruma düşmediğini belirterek, kulüpte dirayetli, cesur ve gerçekçi kararlar alacak yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yöneticiliğin bir motivasyon ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Her inişin bir çıkışı vardır. Benim gibi 40 yılı aşkın bir süredir camianın içinde olan, hem taraftar hem çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış birinin sorumluluktan kaçmaması lazım. Ben de bu sorumluluğu arkadaşlarımla birlikte alma zorunluluğu hissettim. Yeniden kulüp başkanlığına aday oldum. Galatasaray sıkıntılı günler geçiriyor fakat bunların hiçbirisi çözülemez değil. Amacımız bir anda borçları ödemek, bir anda şampiyonluklar getirmek, bir anda iç barışı sağlamak değil. En büyük hedefimiz yeniden Galatasaray'ı yönetilebilir duruma getirmek." ifadelerini kullandı.

"Kasa kolaylığı şeker etkisi yapıyor"

Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın mali durumunun çok dillendirildiğini ancak Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en az Galatasaray kadar sorunlu bir tabloya sahip olduğunu dile getirdi.

